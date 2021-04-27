شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: البنك الأهلي فريق «مهلهل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خلال مباراة الزمالك.

وكان الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «البنك الأهلي ظهر بمستوى متواضع للغاية خلال مباراة الزمالك، هذا ليس مستوى فريق يلعب في الدوري الممتاز».

وأضاف: «البنك الأهلي، فريق مهلهل، لا يوجد أي ترابط بين الخطوط، ولاعبو خط الدفاع ارتكبوا أخطاء ساذجة»، مضيفًا: «أسامة إبراهيم وعاصم صلاح، ظهيري الجنب لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما».