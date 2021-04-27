شكرا لقرائتكم خبر عن دانيل إك.. الحلم السويدي صعب المنال لأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألهب تقرير من صحيفة تيليجراف البريطانية، حماس جمهور نادي أرسنال، عندما أكد نية البليونير السويدي، دانيل إك- مؤسس منصة «سبوتيفاي» الشهيرة– لشراء نادي أرسنال من المجموعة المالكة للنادي حاليًا بقيادة البليونير الأمريكي ستان كرونكي.

ولم يكن هذا هو الجانب المثير في الخبر لجمهور أرسنال، حيث أنه وفقًا للجريدة البريطانية الشهيرة، فإن دانيل إك ينوي أن يستحوذ على النادي ويعيد إليه أساطيره السابقة لإدارة الوضع الكروي للفريق الأول، وهم الفرنسي تييري هنري، ومواطنه باتريك فييرا، بجانب الهولندي دينيس بيركامب.

ومع هذه الأنباء، سنستعرض خطوة بخطوة، من هو دانيل إك وعلاقته بأرسنال، وقابلية هذه الخطوة للتحقيق في ظل ضغط جماهيري كبير من أرسنال على إدارة النادي الحالية للبيع والرحيل عقب مناورة دوري السوبر الأوروبي الفاشلة مؤخرًا.

1- من هو دانيل إك؟:

بليونير سويدي يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعتبر المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لـ خدمات سبوتيفاي الشهيرة. تقدر صافي ثروته في يوليو 2020 بقيمة 4.5 بليون دولار.

2- كيف ارتبط بأرسنال؟:

البداية كانت من تغريدة في 23 أبريل الحالي، وتزامنت مع مظاهرات من جمهور أرسنال خارج ملعب الإمارات ضد إدارة ناديه الحالية.

هذه التغريدة كان مفادها ان إك مشجع لأرسنال من الصغر، وأنه لو كانت هناك أي نية من مجموعة KSE (المُلاك الحاليين) للبيع، فأنه مستعد لتقديم عرض للشراء.

3- هل هناك تغريدات سابقة من إك تخص أرسنال؟:

في 20 يناير من عام 2018، نشر البليونير السويدي تغريدة يتحدث فيها عن سعادته بأداء أرسنال (مباراة ضد كريستال بالاس في الدوري، انتهت 4-1 للجانرز وقتها) واصفًا المباراة وقتها بأنها من أكثر المباريات التي جعلته سعادة بأداء الفريق.

في نفس التغريدة ذكر إك أنه مشجع للجانرز منذ عام 1991، وذكر اسم صديقه السويدي، ولاعب الجانرز السابق (في الفترة بين 1990 لـ 1994)، أنديرش ليمبار.

وبالحديث عن ليمبار، لاعب الجانرز السابق قام بذكر صديقة إك في تغريدة اليوم، عقب ظهور خبر صحيفة تيليجراف حول رغبة البليونير السويدي في شراء أرسنال

4- هل العرض جاد، هل يبيع مُلاك أرسنال الحالييين؟:

من جهة جدية العرض، فأنه وفقًا لصحفي سكاي الشهير، كافي سولهيكول، فأن البليونير السويدي جاد جدًا في مسألة فكرة شرائه لأرسنال، لكن ذلك لن يكون سهلًا، فتحقيق الحلم السويدي سيكون صعب المنال، لأن ستان كرونكي، مالك أرسنال الحالي، ليس لديه أي نية لبيع أرسنال، بل أنه يريد أن يستثمر أكثر في النادي خلال الفترة القادمة كنوع من إرضاء جمهور الجانرز الذي انقلب تمامًا على المُلاك الحاليين بعد محاولة الإنضمام الفاشلة لدوري السوبر الأوروبي.