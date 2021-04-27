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طبيب الزمالك يكشف موقف إصابة الونش

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق لكدمة في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أسامة، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: «محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضلنا خروجه من المباراة، واللاعب في حالة طيبة وسوف يخضع لاختبار طبي على هامش مران غد للاطمئنان عليه».

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالجولة 17 للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض 17 مباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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