شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: تغييرات كارتيرون أمام البنك الأهلي «خاطئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة البنك الأهلي.

كان الزمالك قد حقق الفوز على البنك الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك قدم مستوى مميزا للغاية في مباراة اليوم، وتحديدًا في الشوط الأول، الذي نجح فيه في إحراز 3 أهداف».

وأضاف: «تغييرات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في الشوط الثاني كانت خاطئة، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق الأبيض»، موضحا: «الزمالك، تأثر بخروج يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي، حيث أصبح لا توجد أي فعالية هجومية للفريق».