شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات بدنية بعد مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في مواجهة البنك الأهلي، لبعض التدريبات البدنية عقب انتهاء المباراة.

وقاد أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالجهاز الفني للزمالك، الفقرة البدنية عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة عشرة للدوري والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 17 مباراة.