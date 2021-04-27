شكرا لقرائتكم خبر عن «قوة» «ريال مدريد» تصطدم بطموح «تشيلسى» فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد ألفريدو دى ستيفانو، لمتابعة مباراة ريال مدريد الإسبانى وتشيلسى الإنجليزى، فى إطار ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان، لتحقيق الفوز فى مباراة الذهاب، ومواصلة عروضه القوية التى يقدمها فى البطولة الأوروبية، بعدما نجح فى الإطاحة بنادى ليفربول الإنجليزى فى دور الثمانية، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع المباراتين. ومن المتوقع أن يخوض النادى الملكى مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: ناتشو- إيدير ميليتاو- رافائيل فاران- دانى كارباخال، خط الوسط: لوكا مودريتش- كاسيميرو- تونى كروس، خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.

فى حين يأمل فريق تشيلسى تحت قيادة الألمانى توماس توخيل، فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادى الملكى والخروج بالتعادل على أقل تقدير، لتسهل من مهمته فى مباراة العودة التى ستقام 5 مايو المقبل، على ملعب ساتمفورد بريدج.

وتأهل البلوز إلى دور نصف النهائى بعد غياب 7 سنوات، بعدما فاز على بورتو البرتغالى بهدفين مقابل هدف فى مجموع المباراتين، ويطمح فى الوصول إلى المباراة النهائية لدورى الأبطال لأول مرة بعد غياب 9 سنوات، حيث كانت آخر مرة وصل فيها للنهائى عام 2012، وتوج وقتها بالبطولة على حساب بايرن ميونخ الألمانى بضربات الجزاء الترجيحية.

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسى المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى: ميندى، خط الدفاع: كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، خط الوسط: أزبلكويتا، كانتى، جورجينيو، بن تشيلويل، خط الهجوم: ماسون ماونت، فيرنر، بوليسيتش.