برباعية.. الزمالك يفوز على البنك الأهلي ويواصل سلسلة الانتصارات

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في مواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة رقم 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز، عزز الزمالك صدارته المؤقتة برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي حامل اللقب الذي لعب 14 مباراة فقط مُقابل 17 للمتصدر، وفي حالة فوز الأحمر بمباريات الثلاث المنقوصة سيتصدر بفارق 3 نقاط.

أما البنك الأهلي فزاد موقفه تعقيداً باحتلال المركز قبل الأخير، حيث تجمد رصيده عند النقطة 14 بفارق نقطتين عن الانتاج الحربي المتذيل.

احرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 7، وحميد أحداد (هدفين) في الدقيقتين 18 و43، وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96، بينما أحرز هدف البنك الأهلي الوحيد عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.