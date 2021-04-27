«روحوا اتشطروا على الأهلي».. تفاصيل مشادة شيكابالا ولاعب البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشبت مشادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد فريق الزمالك وأحمد ياسر لاعب البنك الأهلي على هامش مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وذكر موقع "مصراوي"، نقلاً عن مصدر له داخل ملعب المباراة التي تقام حالياً على ستاد القاهرة الدولي، أنه أثناء إحماء أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي سأله أحد جماهير الزمالك المتواجدة: "أحداد سجل هدفين، كم يساوي الآن؟".

ورد لاعب البنك الأهلي على المُشجع قائلاً: "روحوا اتشطروا على الأهلي"، وذلك على مسامع لاعبي الزمالك، ليتدخل محمود شيكابالا وتنشب مشادة بين الطرفين.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه كل من أحمد ياسر وشيكابالا بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين الثنائي عقب نزول مهاجم البنك الأهلي واستفزاره لجمهور الأبيض.

ويتفوق الزمالك على البنك الأهلي حتى الآن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الجارية بين الطرفين ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز.