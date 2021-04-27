«خطة تمويله والمساحة المقام عليها».. كل ما تريد معرفته عن استاد الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، البدء في إجراءات تشييد ستاده الجديد ووضع حجر الأساس للملعب الجديد بفرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، بدءًا من يوم السبت المقبل والموافق الأول من شهر مايو، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإنشاء الاستاد من مختلف المؤسسات بالدولة، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضة المصرية.

ومن المقرر أن ينظم النادي الأحمر مؤتمرًا صحفيًا في الأول من شهر مايو المقبل يعلن خلاله كافة التفاصيل الخاصة باستاد الأهلي الجديد وسعته، والمساحة التي سيقام عليها، وموعد البدء في تنفيذ هذا المشروع، والخطة الزمنية المحددة له. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد أكد في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن سبورت»، أن ستاد النادي الأحمر الجديد سوف يقام على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بمنطقة الشيخ زايد، وهو الفرع الذي يبلغ مساحته الإجمالية 130 فدانًا.

من المقرر أن يتحدد موعد إعلان الجدول الزمني لبناء وتشييد الاستاد على هامش وضع حجر الأساسي له يوم السبت المقبل، إلى جانب الإعلان عن خطة الأهلي فيما يتعلق بمسألة التمويل، والجدول الزمني ومكونات المدينة الرياضية، وفقًا لما أكده شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم النادي الأحمر عبر قناة الأهلي.

اكد مصدر خاص داخل النادي الأهلي في تصريحات سابقة للوطن سبورت، أنه بعد انتهاء النادي الأحمر من تشيد الاستاد الجديد، فسوف يتم فسخ التعاقد بالتراضي بشأن حق الانتفاع مع شركة ستادات، وفقًا لما هو منصوص في العقد المبرم بين شركة ستادات ومجلس إدارة القلعة الحمراء.



سعة المرحلة الأولى لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد ستكون حوالي 50 ألف مدرج، فيما ستكون هناك مراحل أخرى لإمكانية استقبال أكبر عدد جماهيري ممكن، وفقًا لما أكده مصدر خاص داخل النادي الأحمر للوطن سبورت في وقت سابق.