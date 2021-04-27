شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: رحيل أسامة نبيه عن الزمالك مرفوض.. ومطلوب بيع أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، عن أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأبيض، مؤكدا أنه يقوم بدور مهم جدا فى إعادة الانضباط داخل صفوف الزمالك، ويجب استمراره ودعمه من إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن المدرب العام للزمالك نجح في إعادة الالتزام، وشخصيته القوية تجعل هناك رفضا من بعض اللاعبين غير الملتزمين، وهذا يستدعى دعمه لأن دور مدير الكرة مطلوب في الزمالك كفريق يضم عددا كبيرا من النجوم.

وطالب وليد صلاح عبد اللطيف إدارة الزمالك بشراء سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق المعار من المقاولون، لأنه مهاجم ممتاز، وسيكون إضافة قوية للفريق الأبيض مستقبلا، ويحتاج وقتا فقط للتعبير عن إمكانياته ويثبت جدارته، كما أن مروان حمدى مهاجم جيد، ويجب أن نصبر عليه.

وعن حميد أحداد، كشف مهاجم الزمالك الأسبق أن اللاعب المغربى لا يصلح للعب في صفوف القلعة البيضاء ورغم إحرازه هدفين في رباعية الأبيض في شباك البنك الأهلي إلا أن مستواه لا يؤهله للعب في صفوف فريق كبير بحجم الزمالك، ولذا أنصح النادى ببيعه في نهاية الموسم.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و43 وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يواصل الزمالك احتلاله صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 نقطة.