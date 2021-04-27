شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ينتظر تقرير رضا شحاته لحسم مصير عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الجونة، التقرير النهائي لـ رضا شحاته المدير الفني للفريق، لحسم احتياجات النادي الساحلي من الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل، وكذلك قراره النهائي بشأن قائمة الفريق هذا الموسم.

وكشف مصدر مسئول بنادي الجونة، أن المدير الفني لم يتحدث مع الإدارة بشأن التفاوض مع الزمالك لتمديد إعارة عمر السعيد المعار من الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الأخيرة ولنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن السعيد من اللاعبين المميزين هجوميا، لكن الحديث عن تمديد إعارته أو رحيله عن الفريق سابق لأوانه، خاصة أن الدور الثاني للدوري بدأ للتو، وما زالت لدى الفريق اهتمامات على صعيد المنافسة أهم بكثير من الحديث المبكر عن الصفقات المحتملة الصيف المقبل.

عمر السعيد في أول 3 مشاركات فقط مع الجونة منذ التحاقه بالفريق في يناير الماضي، نجح في إحراز 3 أهداف مع الفريق الساحلي، حيث سجل هدفين فى مباراة المقاولون العرب، كما نجح أيضا في إحراز هدف التعادل للجونة في شباك بيراميدز.

وعاش السعيد أزهى فتراته التهديفية مع فريق الإنتاج الحربي في موسم 2017/2018، عندما سجل 11 هدفا مع الفريق، ليجذب أنظار نادى الزمالك الذى ضم اللاعب في الموسم التالي مباشرة.

ومع نادي الزمالك شارك عمر السعيد في 59 مباراة، إلا أنه لم يسجل إلا 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، بينما كانت بداية عمر السعيد مع فريق الزرقا بالقسم الثاني، قبل أن ينتقل منه إلى فريق الجونة، حيث ظهر في الدوري الممتاز، وشارك مع الفريق الساحلي في 45 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وانتقل عمر السعيد بعد ذلك إلى مصر المقاصة، ليشارك في 6 مباريات، لكنه لم يحالفه التوفيق في إحراز الأهداف، ثم التحق سريعا بفريق الإنتاج الحربي ليشارك 39 مباراة ويسجل 13 هدفا، وتعتبر تلك الفترة الأفضل في مسيرته، ثم انضم إلى وادي دجلة، ومع فريق الغزلان شارك السعيد في 12 مباراة وسجل هدفين قبل أن ينضم إلى الزمالك.