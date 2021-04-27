شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصري، بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى، مواصلة حسام حسن، مهاجم سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبي، تربعه على القمة برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

بينما جاء في المركز الثانى عمر كمال مهاجم المصري البورسعيدي برصيد 8 أهداف بالتساوي مع يوسف أوباما لاعب الزمالك الذى سجل هدفا فى فوز فريقه على البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى..



ترتيب الهدافين

حقق فريق الزمالك فوزا على البنك الأهلى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة محتلا بهم صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 14 نقطة فى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري.