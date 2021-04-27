شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك حقق مكاسب عديدة والبنك الاهلي الأقرب للهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفوز الكبير الذي حققه الفارس الأبيض على البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين والمؤجلة من الأسبوع السابع عشر بالدوري، حقق مكاسب كثيرة، أهمها الحفاظ على فارق النقاط مع الاهلى في صراع صدارة البطولة.

حقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و43 وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يواصل الزمالك احتلاله صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 نقطة.

وكشف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن فوز الزمالك شهد إيجابيات كثيرة من مشاركة أكبر عدد من لاعبى الفريق خلال زمن المباراة، مثل سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى وإسلام جابر ومحمد عبد السلام، وهذا سيجعل هناك جاهزية لعدد كبير من اللاعبين في صفوف الأبيض.

وعن مشاركة محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك، قال وليد صلاح عبد اللطيف، إن هذا القرار سليم لأن إبعاد أبوجبل كان قرارا خطأ؛ لأنه كان يسير بشكل جيد ومستواه الأفضل، والعودة للصواب قرار صحيح، وأعاد الاستقرار للفريق.

وتحدث وليد صلاح عبد اللطيف عن فريق البنك الاهلي، مؤكدا أنه يقدم مستوى ضعيفا يجعله الأقرب للهبوط للقسم الثانى في حال استمرار لاعبيه بهذا الأداء، الذى لن يحقق لهم النتائج المطلوبة في الفترة القادمة الحاسمة.