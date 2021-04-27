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سبورتنج يتقدم خطوة أولى نحو لقب دوري السلة ويهزم الأهلي 94-69

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سبورتنج فى الفوز بأولى مواجهات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة سيدات على حساب النادى الأهلى بنتيجة 94-69.

 

وتستضيف صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر مواجهات دور نهائى دورى السوبر المقامة بنظام Best of 5.

 

وانتهت الفترة الأولى بين الأهلى وسبورتنج لصالح النادى الأهلى بنتيجة 16-12 قبل أن يعود الفريق السكندرى وينهى الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 39 – 30.

 

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب النادى الأهلى وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 65 – 49 ويؤكد فوزه باللقاء وينهى المباراة بنتيجة 94 – 69 فى الفترة الرابعة والأخيرة.

 

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على نفس الصالة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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