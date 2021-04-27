شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتقدم خطوة أولى نحو لقب دوري السلة ويهزم الأهلي 94-69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سبورتنج فى الفوز بأولى مواجهات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة سيدات على حساب النادى الأهلى بنتيجة 94-69.

وتستضيف صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر مواجهات دور نهائى دورى السوبر المقامة بنظام Best of 5.

وانتهت الفترة الأولى بين الأهلى وسبورتنج لصالح النادى الأهلى بنتيجة 16-12 قبل أن يعود الفريق السكندرى وينهى الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 39 – 30.

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب النادى الأهلى وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 65 – 49 ويؤكد فوزه باللقاء وينهى المباراة بنتيجة 94 – 69 فى الفترة الرابعة والأخيرة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على نفس الصالة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.