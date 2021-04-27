شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد اليد بسبب لاعب الأهلي المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، عن تقديم الزمالك احتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد الباري، فى تصريح للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك اليوم، سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفا أنه ثبت أمس أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، والتي خضع لها مع المنتخب الأول، وتم استبعاده من معسكر المنتخب.

وتأكد إصابة ثلاثى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم.

وكشف مصدر مسئول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.

وبدأ تجمع منتخب مصر الأول لكرة اليد بالقاهرة بالمركز الأولمبى بالمعادى، ويستمر لمدة أسبوع، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021.