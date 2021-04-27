شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: كارتيرون لم يطلب رحيل أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حقيقة طلب كارتيرون رحيل أسامة نبيه، قائلا: "هذا الأمر غير صحيح، وكارتيرون لم يطلب رحيل نبيه نهائيا وهو مدرب محترم".

وأضاف فتوح، خلال تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أرسل رسالة على الجروب الخاص بالجهاز الفني يطالب بعدم الإدلاء بتصريحات في رسائل الإعلام فقط وهذه هي رسالة كارتيرون لكنه لم يطلب رحيل نبيه أو التعاقد مع سامي الشيششيني".

وتابع: "كارتيرون قد طلب سامي الشيشيني خلال تعاقده مع الزمالك والشيشيني رفض بسبب التزامه بعمله الإعلامي ولكن حاليا لم يطلبه نهائيا"،مؤكدا أنه سيتم تجميد أي لاعب في فريق الزمالك حال اعتراضه على قرارات كارتيرون بأي صورة.

وأردف: "كارتيرون أعفى محمود علاء من تسديد ضربات الجزاء لرفع الضغوط من على اللاعب".

وكشف حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة وصول بعض العروض الخارجية للاعب قائلا: "بالفعل هناك عروض شفهية لأوباما من بعض الأندية"، لافتا إلى أن العروض ستزداد مع تألق اللاعب".

وأشار إلى أن القرار سيكون بنهاية الموسم الجاري، وتقييم كافة العروض واختيار الأفضل، متابعا: "هناك عرض شفهي من الأهلي القطري للاعب لكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي".