شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح وسر غيابه أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في عضلة السمانة.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن فتوح اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وهو سبب استبعاده من مباراة البنك الأهلي، حيث فضّل الجهاز الطبي منحه راحة من أجل عدم تفاقم إصابته.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري العام.

من جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، أن أداء الزمالك أمام البنك الأهلي كان رائعا في الشوط الأول، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمر بهذا المستوى في كل المباريات.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تعليمات التسديد لركلات الجزاء هو ترتيب، واللاعب رقم 2 هو من طلب من اللاعب رقم 1 التسديد وهو ما وافق عليه ولا أزمة في هذا الأمر.. مشددا على أن الأداء في الشوط الثاني تراجع بسبب شعور بعض اللاعبين بالإجهاد، والبعض فضّل الحفاظ على طاقته البدنية".

وتابع مدرب الزمالك: "تحدثت مع بعض اللاعبين بين الشوطين لتقييم حالتهم البدنية.. واللاعبون أكدوا قدرتهم على الاستمرار، وهناك رغبة في زيادة عدد الأهداف".

وعن تألق حميد أحداد بتسجيل هدفين أمام البنك الأهلي كشف كارتيرون: "أعرف حميد جيدا ولعب في الرجاء المغربي.. وحميد أكثر اللاعبين جاهزية في مركز الهجوم، لكن ذلك لا يعني أن اللاعبين الآخرين لن يحصلوا على فرصة.. الباب مفتوح أمام كل اللاعبين".

كما كشف كارتيرون عن حقيقة خلافه مع أسامة نبيه، المدرب العام، قائلا: "لا توجد أي أزمات.. لكن كان هناك أمر مزعج في الفترة الماضية بأن أخبار النادي كثيرة في وسائل الإعلام.. واتخذت قرارا بعدم الإدلاء بأي تصريحات قبل الحصول على موافقة مني، فالفريق المنافس يستطيع حماية لاعبيه والتكتم على أسرار الفريق، وهو ما أحتاجه في الزمالك".

وعن لقطة يوسف أوباما واحتفاله بهدفه شدد كارتيرون: "لم أعاقب لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الأهلي، وبالتالي لن أعاقب لاعبا على طريقة احتفاله.. ليس مطلوبا مني أن أعاقب لاعبا لمجرد احتفال.. وكان يعاني من ضغوط بعد مباراة الأهلي".