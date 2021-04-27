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الأهلي يهزم الزمالك و يتوج بكأس مصر لليد مواليد 2002

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 34/23 فى إطار نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى ليتوَّج باللقب.

بينما فاز فريق البنك الأهلي على مدينة نصر بنتيجة 24/22، فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

 

وتأهل فريق الأهلي إلى النهائى بالفوز على مدينة نصر 33/26، بينما تأهل الزمالك بالفوز على البنك الأهلى 28/25.

 

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

 

كما تُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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