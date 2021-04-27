شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أسعى لحماية الفريق من تسريب الأسرار كما يحدث في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك، أنه سعى لتحقيق فوز أكبر على البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "طالبت اللاعبين بين الشوطين بالهدوء وتوفير المجهود للمباريات المقبلة بعد حسم اللقاء في الشوط الأول، وتحدثت مع بعض اللاعبين لإراحتهم بين الشوطين، إلا أنهم طلبوا الاستمرار، وكنت محتاج أكسب بعدد وافر من الأهداف لأن المسابقة قد تحسم بفارق الأهداف في نهاية الموسم".

وأضاف كارتيرون: "وضعنا ترتيب لتسديد ركلات الجزاء ولكن رقم 2 طلب من رقم 1 التسديد وهو وافق مفيش مشكلة، وأعرف حميد أحداد جيدا منذ فترة تدريبى للرجاء المغربى، وهو حاليا الأجهز بين المهاجمين وكل اللاعبين لديه الفرصة في اللعب".

وأوضح مدرب الزمالك: "مفيش مشكلة حاليا بين الجهاز، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأسرار تخرج من داخل الفريق فقررت عدم الخروج بتصريحات إلا عن طريقى لحماية الفريق مثلما يفعل الأهلى الذى يعانى من مشاكل، ولكن لا تخرج للإعلام".

وأكد كارتيرون: "لا أعاقب اللاعبين عند الخسارة لأنهم بيكونوا الأكثر حزنا، واحتفال أوباما بسبب الضغط الكبير على الفريق وتحدثت معه ولكن لا يوجد عقوبات على حصوله على الإنذار".