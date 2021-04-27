شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات الـVAR المثيرة الأبرز في لقاء الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * البنك الأهلي

المسابقة: الجولة السابعة عشرة المؤجلة من الدوري المصري

الملعب: استاد القاهرة

نتيجة المباراة: أربعة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة: أحمد العدوي

المساعد الأول: أحمد ساهر

المساعد الثانى: هشام الدسوقي

الحكم الرابع: أحمد علي

حكام الـVAR: محمود دسوقي، أحمد جمال

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: أحمد العدوى

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: كانت المباراة مثيرة للجدل تحكيميا نتيجة الاختلاف بين حكم المباراة والـVAR فى كثير من الحالات داخل مناطق الجزاء والتطبيق الخطأ للبروتوكول، وجاءت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 46 يحتسب الحكم ركلة جزاء بداعى مخالفة لمس الكرة باليد، ويشهر البطاقة الصفراء للاعب البنك الأهلى عاصم صلاح، وينتظر مراجعة الـVAR ويذهب للمشاهدة ويعود لإلغاء قرار ركلة الجزاء والإنذار والقرار صحيح، نتيجة وضع اليد الطبيعى للاعب البنك الأهلى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 65 مخالفة واضحة للاعب الزمالك سيف الدين الجزيرى للمسك ضد لاعب البنك الأهلى أحمد ياسين، والحكم يشير إلى استمرار اللعب، ولكن يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم للمشاهدة ويعود بقرار احتساب ركلة جزاء وإنذار لاعب الزمالك سيف الدين الجزيرى، نتيجة المسك الصارخ والقرار صحيح من الـVAR.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب البنك محمد بسيونى بداعى التهور، الـVAR يتدخل ويستدعى الحكم ليعود بإشهار البطاقة الحمراء للاعب البنك الأهلى محمد بسيونى نتيجة اللعب العنيف والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 96 مخالفة واضحة من حارس مرمى البنك الأهلى الزنفلى، ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، وإشارة من المساعد الثانى بمخالفة تسلل بعد انتهاء الحدث، الحكم ينتظر مراجعة الـVAR والذى يقر بعدم وجود مخالفة تسلل واحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك والسؤال هنا هل الحكم أحتسب ركلة جزاء أم أشار باستمرار اللعب، اللقطة لم توضح قرار الحكم فى هذه الحالة.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام عنصرى التحمل العام وتحمل السرعة والاعتماد على التوقع وقراءة اللعب.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم العدوى عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 34 و78 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر العدوى كلا من يوسف أوباما ومحمود حمدى الونش فى الدقيقتين 6 و46 من الشوط الأول، وذلك لخلع التيشيرت للاحتفال بالهدف وتعطيل هجوم واعد، وكريم بامبو فى الدقيقة 33؛ وذلك للتهور وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب البنك الأهلى محمد بسيونى للعب العنيف بعد اللجوء إلى الـVAR.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 8 و15 بشكل صحيح

المساعد الثانى: أشار على ركنية خاطئة فى الدقيقة 30، حيث كان يجب عليه الإشارة بركلة مرمى، وفى الدقيقة 96 كان يجب عليه الإشارة باستمرار اللعب فى حالة احتساب ركلة الجزاء لصالح الزمالك.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون:

حكام الـVAR: حضور قوى للـVAR فى الدقائق 46, 65, 75، 96 وكلها تدخلات صحيحة.