شكرا لقرائتكم خبر عن يضم ياسر إبراهيم ومحمد هاني.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
وشهدت القائمة عودة الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، بعد تعافيهما من الإصابة الأخيرة.