شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد المصري وسامي وياسين من منتخب اليد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة ثلاثى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم.

وكشف مصدر مسئول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.

بدأ تجمع منتخب مصر الأول لكرة اليد بالقاهرة بالمركز الأولمبى بالمعادى، ويستمر لمدة أسبوع، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

ومن المقرر أن يضم تجمع المنتخب عناصر المحترفين، حيث تم تحديد موعده عقب الانتهاء من منافسات كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021.

وتُوّج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتُوج مؤخرًا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.