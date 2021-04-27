شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف إصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، لكدمة في الركبة، خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.
وقال أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضّلنا خروجه من المباراة، واللاعب في حالة طيبة وسوف يخضع لاختبار طبي على هامش مران غد للاطمئنان عليه".
فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط، بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.
من ناحية أخري، خضع لاعبو فريق الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في مواجهة البنك الأهلي لبعض التدريبات البدنية عقب انتهاء المباراة.
وقاد أحمد عصمت، مسئول الأحمال بالجهاز الفني للزمالك، الفقرة البدنية عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي، حيث يستعد الأبيض للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس ضمن مباريات الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.