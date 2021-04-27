شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف إصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، لكدمة في الركبة، خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضّلنا خروجه من المباراة، واللاعب في حالة طيبة وسوف يخضع لاختبار طبي على هامش مران غد للاطمئنان عليه".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم ومستحق على حساب البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي .