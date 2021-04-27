شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد مصيلحي مدرب طائرة الأهلي بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا، بعدما أصيب المحترف الكندي بالفريق مؤخرا.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، أن فيروس كورونا سبب تأجيل لقاء الأهلي مع طلائع الجيش، فى إطار الجولة الـ20، والذى كان من المحدد إقامته مساء الإثنين؛ بسبب ثبوت حالات إصابات بالفيروس.

وأشار غزلان إلى أن الأهلى لم يرسل تحاليل باقى اللاعبين، بعدما تأجل اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندري حتى الآن، مما تسبب فى تأجيل اللقاء، خاصة فى ظل ثبوت إصابة اللاعب المحترف الكندى بفيروس كورونا.

وقال غزلان، فى تصريح لليوم السابع، إن الاتحاد عمم على الأندية أن حالات الاشتباه لم تؤجل المباراة، ولكن حالة التأكيد بإصابة واحدة يتم التأجيل، مشيرا إلى أن الفريق حصل على مهلة لتسليم الاتحاد تحاليل باقى اللاعبين لتحديد موعد جديد للقاء.

فيما تشهد هذه الجولة أيضا تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى مع الزمالك لمشاركة الفريق الأبيض فى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس.

يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالترجى التونسى، غدا الثلاثاء، فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة على تونس، ونجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.