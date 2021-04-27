شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الإثنين مواصلة الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة.

وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 14، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى..

حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة، احرز اهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و 43 واحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يواصل الزمالك احتلاله صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة ، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 نقطة.

سيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا واختفي لاعبو البنك الأهلي ، ولم يكن لفريق البنك الأهلي اية هجمات تذكر.