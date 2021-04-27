الليلة.. ريال مدريد يواجه تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب مع تشيلسي الإنجليزي غدا الثلاثاء ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف النسخة الماضية، فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بعد غد الأربعاء في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي المرحلة قبل الأخيرة من دوري الأبطال بعد اسبوع من الاضطرابات في مجتمع كرة القدم بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أحبط مخططها مؤخرا.

وكانت أندية الريال وتشيلسي ومانشستر سيتي من بين 12 ناديا مؤسسا لدوري السوبر الأوروبي، بينما رفض باريس سان جيرمان الانضمام للبطولة المنفصلة.

ودفع غضب الجماهير والاتحادات ورجال السياسة، الأندية الإنجليزية الست بجانب إنتر ميلان الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني لإعلان انسحابها من البطولة.

ولم تعلن الأندية الأربعة الأخرى ومن بينها ريال مدريد انسحابها من البطولة، وواصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ودوري السوبر، دفاعه عن المشروع ، مشيرا إلى أن سينقذ كرة القدم.

ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كان من بين أكبر المنتقدين للبطولة التي كانت ستتنافس بشكل مباشر مع دوري أبطال أوروبا ، التي خضعت بدورها لتعديلات مثيرة للجدل الاسبوع الماضي.

ولم يستبعد سيفرين إمكانية معاقبة الأندية المؤسسة لدوري السوبر لكن في الوقت الحالي ستستمر المنافسات كما هو مخطط لها وصولا لنهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول يوم 29 أيار/مايو المقبل.

وتأهل الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى المربع الذهبي للبطولة القارية بالفوز على حساب اتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر ثم ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية، ليبلغ هذه المحطة من البطولة للمرة الأولى منذ 2018.

ويتصارع ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، مع برشلونة واتلتيكو على لقب الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال زيدان "لم نفز بأي شيء بعد، لكن فرصنا قائمة في أوروبا والدوري الإسباني".

وسجل تشيلسي طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق في كانون ثان/يناير الماضي ويتطلع توخيل للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق الإنجاز ذاته مع سان جيرمان في الموسم الماضي.

وفاز تشيلسي الاسبوع الماضي على مانشستر سيتي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يعرف طعم الخسارة أمام الريال في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما ، وأخرها كان في كأس السوبر الأوروبي عام 1998.

وقال الأمريكي كريستيان بوليسيتش مهاجم تشيلسي "هناك الكثير من الثقة ، لدينا فريق رائع ، لاعبون واثقون بأنفسهم كثيرا ، سنخوض المواجهة ونحاول الفوز بها".

وفاز الريال بلقب دوري الأبطال 13 مرة، بينما أحرزه تشيلسي مرة واحدة في 2012.