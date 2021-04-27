الزمالك يتقدم باحتجاج لاتحاد كرة اليد بسبب لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تقدم النادي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بسبب إبراهيم المصري لاعب الأهلي.

وقال عبدالباري، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إن الأهلي أشرك اللاعب إبراهيم المصري في نهائي كأس مصر أمام الأبيض وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك اليوم الثلاثاء سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة.

وأشار المدير الإداري للزمالك إلى أنه ثبت أيضًا إصابة إبراهيم المصري بكورونا بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، والتي خضع لها مع المنتخب الأول ليتم استبعاده من المعسكر.

وأوضح حمادة عبدالباري في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "إبراهيم المصري شارك في نهائي كأس مصر وهو مصاب بكورونا، الكل يعرف ذلك ونحن واثقون مما نقول".

وشدد: "انتظرنا لليوم فقط لتقديم الاحتجاج لأننا كنا نريد أن تكون نتيجة المسحة الخاصة بالمنتخب قد ظهرت".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إصابة إبراهيم المصري وعمر صلاح وعمر ياسين ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا، ليتم استبعادهم من معسكر الفراعنة الحالي استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو. (طالع التفاصيل)

وكان إبراهيم المصري لاعب الدائرة بكرة اليد في الأهلي نفى في تصريحات خاصة لمصراوي ما ردده حماده عبد الباري عن خوضه للمباراة وهو مصاب بفيروس كورونا. (طالع التصريحات)

يذكر أن الأهلي تُوج ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 26-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بأكتوبر يوم السبت الماضي.