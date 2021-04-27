اتحاد اليد يوضح.. هل يعاقب الأهلي بعد اكتشاف إصابة 3 لاعبين بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن أيمن صلاح عضو لجنة إدارة اتحاد كرة اليد المصري، استبعاد الثلاثي إبراهيم المصري وعمر صلاح وعمر ياسين من معسكر الفراعنة الحالي استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو.

وأشار صلاح في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن اتحاد كرة اليد لن يتخذ أي موقف أو قرار تجاه تحول عينة إبراهيم المصري من إيجابية إلى سلبية والعكس خلال أيام قليلة شهدت مواجهة الأهلي للزمالك في ثلاث مباريات.

وقال صلاح: "مع بداية معسكر منتخب مصر لكرة اليد منذ ساعات اكتشفنا إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، الثلاثي من لاعبي الأهلي ومنهم إبراهيم المصري".

وأكمل: "اتحاد كرة اليد السابق لم يكن يشترط على الأندية عمل رابيد تيست أو مسحات كورونا، ولكن يتم تقديم تعهد بأن كل لاعب لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "بدأنا نضع شرط إجراء جميع المسحات فقط قبل مباراة الدوري الأخيرة بين الأهلي والزمالك، ويوم 16 أبريل كانت تحاليل جميع اللاعبين في الأهلي والزمالك سلبية فيما عدا محمد الطيار الذي لم يشارك وقتها".

وأردف: "يوم مباراة نهائي كأس مصر الأخير بين الأهلي والزمالك، مسؤولو القلعة الحمراء قدموا إثبات أن إبراهيم المصري عينته سلبية وبالتالي شارك في آخر خمس دقائق من المواجهة".

وأوضح: "في النهاية نحن نتعامل بمستندات وأوراق وأمامنا كان إبراهيم المصري سلبيًا، لكن وجدنا اليوم أنه إيجابي وعمر سامي وعمر ياسين، وبالتالي تم استبعادهم من معسكر المنتخب".

واستطرد: "هناك تحولات كثيرة في فيروس كورونا، مثلًا عمر سامي كان فحصه إيجابي يوم 12 أبريل ولكن بعد أربعة أيام أصبح سلبيًا، واليوم وجدناه إيجابي مرة أخرى".

وأكمل: "لن نتخذ أي موقف أو قرار ضد إبراهيم المصري أو أي لاعب أو النادي الأهلي، نحن فقط نتعامل بمستندات ولدينا تحليل سلبي له قبل مواجهة الزمالك".

واختتم: "مصر ستواجه فرنسا وديًا يوم 5 يوليو المقبل، ثم مواجهتين مع البرازيل وألمانيا يومي 9 و10 يوليو في الاستعداد للأولمبياد، ومن ثم العودة إلى مصر للسفر مع البعثة الرسمية المشاركة في أولمبياد طوكيو".