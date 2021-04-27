أحمد ياسر يكشف لمصراوي كواليس مشادته مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد ياسر مهاجم نادي البنك الأهلي، أنه لم بكن سببا في الأزمة التي نشبت على هامش مشاركته في مباراة الزمالك المشادة التي ظهرت على شاشات التلفاز مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي فاز بها النادي الأبيض 4-1، مشادة بين شيكابالا وأحمد ياسر قبل مشاركة الأخير في شوط المباراة الثاني وحصل الثنائي على بطاقة صفراء.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لمصراوي "لم اقم باستفزاز أي لاعب أو اي شخص في نادي الزمالك، وما قلته مجرد رد فعل بعدما تعرضت للسباب".

وواصل "مشجع لنادي الزمالك كان يجلس في المدرجات قام بتوجيه السباب لي وسخر مني، لهذا قلت له (اتشطروا على الأهلي)".

وأضاف "لم ادخل في مشادة مع شيكابالا، هو من جاء لي وتحدث بهذا الشكل ولم ارد عليه، ووجدت الحكم يوجه لي بطاقة صفراء".

واستمر "كل تركيزي كان المشاركة في المباراة وتقديم أفضل ما لدي بغض النظر عن النتيجة، خاصة وأنني عائد من إصابة قوية في القدم".

واختتم "بعد المباراة، واثناء التواجد في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، وجدت أحد العمال يرتدي نفس الزي الخاص بالزمالك يهاجمني، ولولا تدخل زملائي واحتواء الأمر لحدثت أزمة".