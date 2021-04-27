وكيل أوباما: "احتفال الإنذار" لا إرادي.. ورغب في توجيه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حازم فتوح وكيل يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها موكله خلال مواجهة البنك الأهلي، كانت لتصرف لا إرادي منه.

وأشار فتوح في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن أوباما أراد توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك للتعبير عن حبه للفريق واعتزازه بالتواجد بين صفوفه.

وحصل أوباما على بطاقة صفراء مبكرة بعد تسجيله هدفًا للزمالك في البنك الأهلي، بعدما قام بخلع قميصه وتوجيه التحية العسكرية له.

وقال فتوح: "تصرف أوباما في احتفاله بالهدف لا إرادي".

واختتم: "كان يريد توجيه رسالة حب إلى جماهير الزمالك فقط لإنه ابنًا للنادي منذ 9 سنوات ولا يمكن الحكم على كل عواطفه لأنه يحب القلعة البيضاء جدًا".