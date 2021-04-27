وكيله: كارتيرون لن يرحل عن الزمالك.. ولماذا يعترض نبيه على "قرار المنع"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن موكله لا يهدف للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية ويضع تركيزه كاملُا على التتويج بلقب دوري We المصري.

وأشار فتوح في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لا يعرف سبب اعتراض أسامه نبيه المدرب العام للزمالك على قرار كارتيرون بمنع أي فرد في الفريق، لاعبًا أو بالجهاز الفني، من الإدلاء بتصريحات إعلامية.

وقال فتوح: "كارتيرون لم يطلب من إدارة الزمالك أن يرحل أسامه نبيه، كل ما في الأمر هو إبلاغ إدارة النادي بمنع أي مسؤول أو لاعب عن الإدلاء بأي تصريح في الفترة المقبلة لإضافة مزيد من التركيز".

وأكمل: "من المعروف أن التصريحات التي يتم الإدلاء بها ربما تؤثر على تركيز اللاعبين، وكارتيرون له كل الصلاحيات بمنع أي فرد من الحديث في وسائل الإعلام، وهذا مدرج في تعاقده مع الزمالك".

وأضاف: "كارتيرون كتب قراره على -الجروب الخاص بالنادي- وطلب مني إبلاغ إدارة النادي بالأمر، هو قرار عام للجميع ولم يحدد أسامه نبيه أو أي شخص آخر".

وأردف: "رئيس لجنة إدارة النادي أبلغني بأن كارتيرون له كامل الحق في إصدار مثل هذا القرار ووافق عليه، ومن ثم تم الإعلان عنه رسميًا".

وأوضح: "أسامه نبيه شخص محترم للغاية، لكن لا أعلم ما دار بينه وبين أعضاء إدارة الزمالك بعد هذا القرار أو الحديث الذي جاء بينهم في جلسة حدثت بينهما".

واستطرد: "لا يوجد أي توتر أو خلاف شخصي بين كارتيرون ونبيه، ولا يوجد أي توجه لرحيل المدرب العام للزمالك، لكن ربما يكون هناك تفكير آخر لنبيه وهذا لا أعرفه لأنني لا أعرف وجه اعتراضه على القرار".

وأكمل: "كارتيرون لم يصله أي قرار برحيل أسامه نبيه لكي يبدأ البحث عن بديل له، وعلى كل حال فإنه يعرف جيدًا كيفية توظيف أعضاء الجهاز المعاون له".

واختتم: "هل الطلب الذي طلبه كارتيرون يعد -تلكيك- لكي يرحل عن الزمالك؟، إذا كان يريد ذلك فكان سيطلب طلبًا تعجيزيًا، أؤكد بشكل جازم أنه يريد تحقيق بطولة الدوري للقلعة البيضاء ولن يرحل".