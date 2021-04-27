"مثل الأهلي".. كارتيرون يكشف أزمة تسريب أخبار الزمالك وخلافه مع أسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تحدث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن ما يثار حول خلافه مع أسامة نبيه مساعده في الجهاز الفني للنادي الأبيض، مقللاً من حجم الأزمة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد فوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف على البنك الأهلي قال كارتيرون عن الخلاف مع أسامة نبيه :"ليس كبيراً، كل ما حدث أنني أردت وضع حداً لتسريب أخبار في الإعلام".

وأضاف كارتيرون :"قررت ألا يتحدث أي فرد في الجهاز الفني لوسائل الإعلام وأن تكون التصريحات من خلالي فقط، هذا كل ما في الأمر".

وتابع المدرب الفرنسي :"لا يمكن أن نواصل عملنا بينما كل ما يحدث داخل الفريق يتم تسريبه عبر وسائل الإعلام، لكن ليست هناك مشكلة كبرى مع نبيه".

وأنهى كارتيرون :"الأهلي يحدث به الكثير من الأشياء لكنها لا تخرج للإعلام، وهذا ما نريد تحقيقه أيضاً داخل الفريق، وهو سبب قراري".