كارتيرون: فارق الأهداف قد يحسم لقب الدوري.. و"نوفر" مجهودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه أراد فوز فريقه بنتيجة كبيرة على البنك الأهلي، مشيراً إلى أن لقب الدوري قد يُحسم في النهاية بفارق الأهداف.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال كارتيرون :"أردنا الفوز بنتيجة كبيرة لأن الدوري قد يُحسم في النهاية بفارق الأهداف، وهذا سبب عدم التغيير في الشوط الثاني كثيراً".

وأضاف مدرب الزمالك :"سألت بعض اللاعبين بين الشوطين حول رأيهما في الخروج والراحة، فرفضوا، وثمنت رغبتهم لأنني أريد تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع كارتيرون :"الأداء كان أقل في الشوط الثاني، لكننا نوفر مجهودنا لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أمر ضروري حتى نمر من فترة ضغط المباريات".

وعن لاعبه المغربي المتألق حميد أحداد قال كارتيرون :"أعرفه جيداً منذ فترة عملي في الرجاء المغربي، لكن هذا ليس معناه أن المهاجمين الأخرين ليس أمامهم فرصة للمشاركة".

وأنهى باتريس :"يوسف أوباما لم يتمالك أعصابه بعد التسجيل وانفعل في فرحته، ربما بسبب الضغوطات التي تلاحق اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي، تحدثت معه حول ما حدث، لكنه لن يُعاقب".