الزمالك يعلن حجم إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الزمالك تعرض مدافعه محمود حمدي الونش للإصابة بكدمة في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة (4-1) في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الونش المباراة بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه بعد المباراة: "محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضلنا خروجه من المباراة".

وأضاف أسامة أن الونش في حالة طيبة، وسيخضع لاختبار طبي على هامش مران غد الثلاثاء للاطمئنان عليه.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالجولة 17 للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض 17 مباراة.