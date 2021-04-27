الأهلي يكشف لمصراوي سبب استبعاد بواليا من مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سبب استبعاد المهاجم الكونجولي والتر بواليا من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن غياب بواليا عن قائمة الفريق يعود لأسباب فنية وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وغاب والتر بواليا عن خيارات الأهلي الهجومية في لقاء المصري، حيث شهدت الثائمة تواجد الثلاثي مروان محسن، محمد شريف وصلاح محسن. (طالع القائمة)

ويواجه الأهلي فريق المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب إستاد الإسكندرية، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.‏