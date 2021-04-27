نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري المصري We “رباعية تعزز الصدارة”

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة 17 من المسابقة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

عزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري عقب فوزه أمام ضيفه البنك الاهلي برباعية مقابل هدف، ليحافظ الفارس الأبيض على فارق النقاط الـ6 بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي (الوصيف).

سجل الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم “اوباما” (7) والمغربي حميد احداد (18 و43)، وقلص النتيجة للبنك الاهلي عاصم صلاح (67 من ركلة جزاء)، ثم اضاف احمد السيد زيزو الهدف الرابع لاصحاب الارض (90+9 من ركلة جزاء).

ولعب البنك الاهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 عقب طرد محمد بسيوني لتعمده الخشونة مع طارق حامد.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 39 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن الاهلي الثاني، وللأخير ثلاث مباريات مؤجله، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

هجوم ضاغط من لاعبي الزمالك اسفر عن هدف مبكر (7) من هجمة منظمة ارسل حميد احداد عرضية، سددها اوباما على يمين محمود الزنفلي.

استغل لاعبو الزمالك ارتباك دفاع البنك الأهلي وانقذ اسامة مرمى فريقه من هدف ثان بعدما ابعد تسديدة اشرف بن شرقي الخلفية المزدوجة من على خط المرمى، واضاف احداد الهدف الثاني (18) من عرضية عبدالله جمعه حولها راسية على يمين الزنفلي.

واصل لاعبو الزمالك سيطرتهم وسدد احمد السيد زيزو (36) ابعدها الزنفلي الى ركنية بصعوبة ، ثم عرضية بن شرقي سددها احداد على يسار الزنفلي محرزا الهدف الثالث (43).

هدأ ايقاع المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب، وعاب لاعبو الزمالك الفردية خاصة في الهجمات المرتدة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبنك الاهلي بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (66) اثر عرقلة فادي فريد من البديل التونسي سيف الدين الجزيري، انبري لها عاصم صلاح وسددها على يسار ابو جبل (67).

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائه احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك اثر عرقلة الزنفلي لاحمد السيد زيزو، انبرى لها الاخير وسددها على يمين الزنفلي محرزا الهدف الرابع.