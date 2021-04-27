نتيجة مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي “الانتر يتلقي هدية ثمينة”

تعرف على نتيجة مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة 33، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

تلقي متصدر الدوري الايطالي (انتر ميلان) هدية ثمينة من لاتسيو (النسور) عقب فوزه على ضيفه ميلان بنتيجة 3-صفر، ليتراجع الميلانيستا من مركز الوصافة الى المركز الخامس.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، أنهى لاتسيو نتيجة الشوط الأول متقدما بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وعاد كوريا وسجل الهدف الثاني له وللاتسيو في الدقيقة 51 ثم اختتم شيرو ايموبيلي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وأثبت لاتسيو حضوره القوي مُبكرا بهدف أحرزه الأرجنتيني أنخل كوريا بعد مرور أقل من دقيقتين على صافرة البداية، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويدون اسمه بهدف ثان في الدقيقة 51.

وبينما كان ميلان يسعى لتذليل الفارق، ظهر المهاجم تشيرو إيموبيلي ليُسجل هدفا ثالثا مع حلول الدقيقة 87، أكد به فوز فريقه وسقوط هو الثاني تواليا لفريق ميلان بعد خسارته بهدف لاثنين أمام ساسولو في الجولة الفائتة.

وشهدت الجولة الماضية فى الدوري الإيطالي خسارة ميلان أمام ساسولو بنتيجة 1-2، وخسارة ايضاً للاتسيو أمام نابولي بنتيجة 2-5.

وبات ميلان في المركز الخامس متساويًا بالنقاط (66) مع كل من يوفنتوس الرابع ونابولي الثالث، حيث يفصل فارق الاهداف بين الفرق الثلاثة، ما يعد بصراع محتدم في المراحل الخمس الاخيرة من الموسم.

وكان أتالانا المستفيد الاكبر من هذه المرحلة حيث انفرد بالوصافة (68) بعد فوزه بخماسية نظيفة على بولونيا، فيما يسير إنتر بثبات نحو لقبه الاول منذ العام 2010 بابتعاده بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وبعد أن تصدّر الروسونيري الترتيب لغالبية الفترة الاولى من الموسم حيث بدا في موقع مؤات للمنافسة على لقب أول في الدوري منذ العام 2011، تراجعت نتائجه في القسم الثاني ليصبح مهددًا بالغياب عن دوري الابطال.

أما لاتسيو فعزز آماله بالمنافسة على مراكز دوري الابطال ايضًا حيث يحتل المركز السادس مع 61 نقطة لكن مع مباراة في جعبته.

وهدد ميلان في الثواني الاولى عندما وصلت الكرة الى التركي هاكان تشالهان أوغلو وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس الاسباني بيبي رينا (1).

ولم يحتج أصحاب الارض سوى لثوان لمعاقبة الضيوف على إهدار فرصة محققة عندما شنوا مرتدة وصلت على اثرها الكرة الى ايموبيلي في الوسط مررها كرة الى كوريا الذي وجد المساحة قبل ان يسدد في شباك جانلويجي دوناروما (2).

وظن لاتسيو أنه ضاعف تقدمه عندما انطلق مانويل لازاري بالكرة في العمق وسدد في الشباك إلا ان الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الاحتكام لى حكم الفيديو المساعد (45).

وكاد ميلان أن يدخل الى الاستراحة متعادلا بعد تبادل رائع للكرة “على الطائر” بين لاعبيه وصلت على اثرها الى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تابعها “على الطائر” قوية تصدى لها رينا (45+1).

وضاعف لاتسيو تقدمه عندما وصلت الكرة إثر مرتدة الى كوريا من الاسباني لويس ألبرتو، فتابع طريقه نحو المرمى وتجاوز المدافع الانكليزي فيكايو توموري وسدد كرة قوية في سقف المرمى (51)، حيث طالب لاعبو ميلان بخطأ على تشالهان أغولو أسفر عن المرتدة، الا ان الحكم أبقى على قراره بعد الاحتكام الى “في ايه آر”.

وسجل ايموبيلي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة الى مشارف المنطقة فوجد المساحة وسدد على يمين دوناروما (87).