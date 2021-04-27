فيديو | مشاهدة فيديو اهداف ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي “كوريا يُحطم آمال الميلانيستا”

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة 33، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

حطم اللاعب الأرجنتيني “خواكين كوريا” أمال الميلانيستا بعد أن قاد فريقه لاتسيو لأكتساح ضيفه ميلان بثلاثية نظيفة بتسجيله هدفين.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، أنهى لاتسيو نتيجة الشوط الأول متقدما بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا الذي أحرزه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وعاد كوريا وسجل الهدف الثاني له وللاتسيو في الدقيقة 51 ثم اختتم شيرو ايموبيلي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وبات ميلان في المركز الخامس متساويًا بالنقاط (66) مع كل من يوفنتوس الرابع ونابولي الثالث، حيث يفصل فارق الاهداف بين الفرق الثلاثة، ما يعد بصراع محتدم في المراحل الخمس الاخيرة من الموسم.

وكان أتالانا المستفيد الاكبر من هذه المرحلة حيث انفرد بالوصافة (68) بعد فوزه بخماسية نظيفة على بولونيا، فيما يسير إنتر بثبات نحو لقبه الاول منذ العام 2010 بابتعاده بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وبعد أن تصدّر الروسونيري الترتيب لغالبية الفترة الاولى من الموسم حيث بدا في موقع مؤات للمنافسة على لقب أول في الدوري منذ العام 2011، تراجعت نتائجه في القسم الثاني ليصبح مهددًا بالغياب عن دوري الابطال.

أما لاتسيو فعزز آماله بالمنافسة على مراكز دوري الابطال ايضًا حيث يحتل المركز السادس مع 61 نقطة لكن مع مباراة في جعبته.

وأثبت لاتسيو حضوره القوي مُبكرا بهدف أحرزه الأرجنتيني أنخل كوريا بعد مرور أقل من دقيقتين على صافرة البداية، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويدون اسمه بهدف ثان في الدقيقة 51.

وبينما كان ميلان يسعى لتذليل الفارق، ظهر المهاجم تشيرو إيموبيلي ليُسجل هدفا ثالثا مع حلول الدقيقة 87، أكد به فوز فريقه وسقوط هو الثاني تواليا لفريق ميلان بعد خسارته بهدف لاثنين أمام ساسولو في الجولة الفائتة.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري قد انتهي بفوز ميلان بنتيجة 3-2، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب سان سيرو يوم 23-12-2020.