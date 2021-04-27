الامارات | غوارديولا يشيد بأداء سترلينج الهجومي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يشيد بأداء سترلينج الهجومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالأداء الهجومي للاعب فريقه رحيم سترلينج، قائلاً إن هذا الأداء كان له دور في تحديد إيقاع المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي انتهت بتتويج سيتي باللقب بعد الفوز 1-صفر على توتنهام، أول من أمس. ولم يشارك سترلينج (26 عاماً) بصورة منتظمة في التشكيلة الأساسية، وفي مباراة توتنهام شارك للمرة الرابعة أساسياً في آخر 11 مباراة لسيتي.

ووصف غوارديولا أداء سترلينج بأنه «مذهل». وأضاف: «لقد أوضح للمنافسين أننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالمباراة، وكان أداؤه هجومياً بصورة هائلة.. رائع».

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