شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتخطى عقبة المصرى واستمرار الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا قويا أمام المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة، لبطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على استاد الإسكندرية.

يبحث الأهلى الذى يقوده بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، عن انتصار جديد بعد نجاحه فى تحقيق الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الأخيرة ليصبح رصيد الأحمر 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق فى المركز الثانى.

تحضيرات الأهلى الأخيرة اشتملت على بعض الجمل الفنية التى ينوى المدير الفنى تطبيقها لتتناسب مع طبيعة وأداء الفريق البورسعيدى، كما قام المدرب بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامى، لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم من أجل مواصلة المسيرة خلال الفترة القادمة للمنافسة على الدورى، وشهدت التدريبات الأخيرة حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، لرغبة كل واحد فى دخول حسابات المدير الفنى.

ينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى، فى حراسة المرمى وأمامة أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر، يرفع المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر، شعار التحدى أمام الأهلى لرغبته فى تحقيق الفوز للحفاظ على ترتيب الفريق بالجدول حيث يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعدما خاض الفريق 18 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3 أحرز لاعبوه 22 ومنى مرماه بـ13 هدفا.

ويتشبث الفريق البورسعيدى بالبقاء فى المربع الذهبى وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش فى دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.

وحرص على ماهر المدير الفنى للفريق على الاجتماع بلاعبيه قبيل بدء المران الأخير، مؤكدًا ضرورة التركيز فى مباراة الأهلى والتى تعد محط أنظار عشاق الكرة المصرية، مشيرًا أن المباراة تعد فرصة جيدة لجميع اللاعبين للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم الفنية والبدنية والتى كانت محل إشادة كافة المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا من على ماهر على النواحى الفنية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالضغط فى كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك رقابة مفاتيح اللعب، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقًا تحت إشراف مدربهم مصطفى فتحى.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز وغلق المساحات أمام لاعبى الأهلى وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الفوز ومنع الأهلى من التسجيل.