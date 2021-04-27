شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر الإفريقي لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لأجل غير مسمى.

كان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سيشارك ببطولة السوبر الإفريقي أمام النجم الساحلي ١٧ مايو المقبل بمدينة أغادير المغربية وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية قبل قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيلها لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

كما تم تأجيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس بالمغرب في الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ مايو المقبل لأجل غير مسمى أيضا وهي البطولة التي تقدم الزمالك بطلب للمشاركة بها قبل قرار تأجيلها.