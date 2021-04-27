شكرا لقرائتكم خبر عن «التصريحات الإعلامية» تشعل الأزمة.. تفاصيل خلاف كارتيرون واسامة نبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأزمة بين الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه، المدبر العام، بسبب التضارب والاختلافات فى وجهات النظر، والتى كان آخرها رغبة كارتيرون فى منع جميع أعضاء الجهاز الفنى من التصريحات الإعلامية، والحصول على موافقته فى حال الرغبة فى الظهور لوسائل الإعلام .

وهو الأمر الذى اعتبره أسامة نبيه تقليلاً من تاريخه وشخصيته داخل الفريق، خاصة فى ظل السيرة الذاتية القوية التى يمتلكها فى عالم التدريب، هذا فضلاً عن الاختلافات الفنية بين الثنائى وهو ما تكرر كثيراً فى الفترة الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أسامة نبيه كان يرغب أن يتم الدفع بسيف الجزيرى فى مركز الهجوم فى مباراة القمة التى خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف بدلاً من مروان حمدى والذى تمسك المدير الفرنسى بمنحه الفرصة أمام الأهلى، وانتظم أسامة نبيه فى معسكر الزمالك قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق أمام البنك الأهلى التى أقيمت مساء أمس «الاثنين» فى بطولة الدورى الممتاز للحفاظ على استقرار الفريق، قبل مواجهة البنك الأهلى.

فيما رحب كارتيرون برحيل نبيه فى حال اعتراضه على السياسة التى يتبعها المدرب الفرنسى، وأوضح أنه سيكون مكتفياً بوجود أحمد عبد المقصود المدرب المساعد

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه مجلس الإدارة لعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتصفية الأجواء والخلافات بين الثنائى، خاصة أن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على الفريق بشكل سلبى لاسميا أنه مقبل على العديد من المباريات المهمة، على رأسها الأهلى فى العاشر من مايو المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما نجح مسؤولو النادى فى إقناع أسامة نبيه فى التراجع مؤقتا عن قراره والعودة لمعسكر الفريق مساء أمس الأول.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى على تسويق المغربى حميد أحداد نهاية الموسم، والأمر نفسه لحمزة المثلوثى، بالرغم من مشاركة الثنائى فى مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت الخميس الماضى وفاز بها الفريق، والتى سجل خلالها أحداد أول أهدافه مع القلعة البيضاء منذ عودته للفريق من الدورى المغربى .

ولم ينجح الثنائى فى إقناع الجهاز الفنى بإمكانياتهما الفنية والبدنية، كما طلب كارتيرون من إدارة النادى تفعيل بند شراء سيف الجزيرى مهاحم الفريق التونسى، القادم من المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء وذلك لتدعيم هجوم الفريق، بعدما عانى من رحيل مصطفى محمد إلى الدورى التركى.