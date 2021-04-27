شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني وياسر إبراهيم في قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض لقاء المصري البورسعيدي غداً الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة ال17 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بيكهام، رامي ربيعة، سعدالدين سمير، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، احمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن.

وشهدت القائمة عودة ياسر إبراهيم ومحمد هاني بعد فترة غياب أثرت على الفريق سلباً خلال المواجهات السابقة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المصري والأهلي غداً الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويقدم المصري اليوم لزواره خدمة التغطية المباشرة للقاء.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو القمة حيث يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع بعد أن جمع 29 نقطة.