شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمصرى .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي يخوض مباراة قوية وهامة الثلاثاء 27-4-2021 أمام المصري البورسعيدي والذي سيقام على أرض ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع 15 من عمر الدوري الممتز.

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 2704-2021 عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الأهلي في هذا اللقاء لملاحقة الزمالك المنفرد بصدارة الجدول حتى الآن برصيد 39 نقطة بعد فوزه على البنك الأهلي برباعية لهدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 27-4-2021

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 2704-2021 عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الأهلي في هذا اللقاء لملاحقة الزمالك، وسيتم إذاعة المباراة بين الأهلي والمصري على شبكة أون سبورت المالك الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المصري 27-4-2021

محمد الشناوي في حراسة المرمى

دفاعا - بدر بانون - رامي ربيعة - أحمد رمضان - أحمد كوكا

وسطا - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة

هجوما - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف