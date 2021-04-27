شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو ضد أي سي ميلان: الروسونيري مهدد بالفشل في الوصول لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط أي سي ميلان بنتيجة 3-0 خارج قواعده ضد نادي لاتسيو، في ختام مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي "سيريا أي".

وحقق نسور العاصمة الإيطالية فوزًا مستحقًا بعد اداء كبير، ألحقوا من خلاله أثقل هزيمة يتلقاها ميلان خارج قواعده في الدوري هذا الموسم.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتقدموا بعد أقل من دقيقتين من البداية عبر المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا، لينتهي الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل كوريا الهدف الثاني بعد 6 دقائق من البداية، قبل أن ينهي المباراة عمليًا هداف الفريق، تشيرو إيموبيلي، بتسجيله الهدف الثالث للفريق قبل 3 دقائق من النهاية.

رجل المباراة:

تألق خواكين كوريا بشكل لافت واستحق لقب رجل المباراة بعد تسجيله هدفين فتحا طريق النصر أمام نسور العاصمة في مواجهة مهمة ضمن صراع التأهل الأوروبي في الموسم القادم.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

لاتسيو حقق فوزه ال19 هذا الموسم واصبح رصيد الفريق 61 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط كاملة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

أي سي ميلان تلقى خسارته السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 66 نقطة في المركز الخامس، ويصبح الفريق مهدد بالفشل في الوصول لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعد أن كان منافس على قمة الترتيب في أغلب فترات الموسم الحالي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- خواكين كوريا سجل أسرع هدف لـ لاتسيو (بعد دقيقة و17 ثانية من بداية المباراة) في السيريا أي، منذ بداية تجميع أوبتا للإحصائيات في المسابقة منذ موسم 2004/2005.

- ميلان تأخر في نتيجة الشوط الأول خارج قواعده في السيريا أي للمرة الأولى هذا الموسم، ولأول مرة منذ مباراة سبال في الموسم الماضي (يوليو 2020).

- لاتسيو حقق الفوز في 10 مباريات متتالية على ملعبه في السيريا أي، للمرة الثالثة يحقق النسور هذا الرقم في تاريخ النادي بعد عام 1937 وعام 1974.