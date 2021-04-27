النصر يلدغ من الوحدات مرتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزاح الوحدات الأردني، فريق النصر من صدارة المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما ألحق به أمس الخسارة الأولى محققا انتصارا تاريخيا 2/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة الخامسة.

ويعد انتصار الوحدات أمس هو الأول له بدور المجموعات وفي مشواره الأول بالبطولة.

ولم ينجح النصر في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه إلا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عندما سجل له عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 90، فيما تقدم الوحدات عن طريق أحمد رزيق في الدقيقة 44 وعبدالعزيز أنداي في الدقيقة72.

وتجمد رصيد النصر عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني، فيما رفع الوحدات رصيده

إلى 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز على النصر.

وارتقى السد القطري لصدارة المجموعة بتغلبه على فولاذ الإيراني 1/ 0 أمس سجله نام تاي هي، حيث رفع رصيده إلى 10نقاط، ليتأجل حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى اللقاء المنتظر بين السد والنصر يوم الخميس المقبل.

وشهدت مباراة النصر والوحدات تدخلات عنيفة من لاعبي الوحدات، قابلها رعونة في الأداء من لاعبي النصر، حيث تعرض عبدالفتاح عسيري للإصابة في الشوط الأول ودخل بديلا عنه رائد الغامدي.

وسيكون النصر الذي سيغيب عنه سامي النجعي، مطالبا بالفوز على السد في المواجهة الأخيرة.