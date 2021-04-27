شكرا لقرائتكم خبر ذكرى الخماسية تحمس الأهلي للثأر من الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجدد اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقاء الأهلي بالاستقلال الإيراني في إطار مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وكان اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بهزيمة قاسية للأهلي 2 /5 وهو ما يشعل مواجهة اليوم، حيث يسعى الأهلي للثأروتحقيق انتصار مهم يحافظ به على حظوظه في التأهل قبل مواجهة الدحيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ونجح الأهلي في الفوز في آخر لقاءين أمام الشرطة العراقي، سبقهما التعادل مع الدحيل، ليصبح رصيد الفريق 7 نقاط قبل جولتين من النهاية، وفي حال حقق الأهلي الفوز اليوم وكذلك أمام الدحيل، سيصعد إلى دور الـ 16 متصدرا مجموعته.

من جانبه يسعى الاستقلال للعودة للانتصارات بعد أن خسر وتعادل في مواجهتي الدحيل الأخيرتين.

واستهل الاستقلال مشواره بقوة عندما تغلب على الأهلي 5/ 2 ثم على الشرطة 3/ 0، لكنه عاد ليخسر أمام الدحيل 3 /4، ثم تعادل معه في المباراة الثانية 2/2 جامعا 7 نقاط أيضا.

ويأمل الاستقلال في الفوز اليوم لتجنب الدخول في حسابات معقدة، علما أنه تنتظره مباراة أخيرة ليست بالصعبة أمام الشرطة.

الدحيل والشرطة

وفي ثاني مباريات المجموعة، يبحث الدحيل عن الفوز على الشرطة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويقترب كثيرا من التأهل إلى دور الـ 16.

ويدخل الدحيل اللقاء بسجل خال من الهزائم خلال المواجهات الأربع التي الماضية، حيث يملك 8 نقاط جعلته في صدارة المجموعة، بعد أن فاز على الشرطة في المواجهة الأولى 2/ 0 قبل أن يتعادل أمام الأهلي في الجولة الثانية 1/ 1، كما فاز على الاستقلال 4/ 3 وتعادل معه 2/ 2.

على الطرف الآخر، يبحث الشرطة عن فوز أول في مشاركته هذا الموسم، فخلال الجولات الأربع الماضية لم يستطع جمع أي نقطة بعد أن تعرض إلى الخسارة في 4 مباريات، كما لم يصل لشباك الخصم سوى مرة واحدة فقط وبهدف وحيد في مرمى الأهلي في الجولة الماضية عندما خسر أمامه 1 /2.