شكرا لقرائتكم خبر الهلال يطمح لنسيان طوفان دوشنبه بالتهام أجمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض الهلال مواجهة مصيرية عندما يواجه أجمك الأوزبكي في العاشرة مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الخامسة لمواجهات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

كانت مباراة الذهاب قد أقيمت على أرض الهلال انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وبالتالي فإن بطل النسخة قبل الماضية سيكون مطالبا بالفوز فقط ليعزز من حظوظه في خطف بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة حال فوز فريق استقلال دوشنبه أمام شباب الأهلي الإماراتي في المباراة الثانية بالمجموعة.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكستاني الذي يتفوق في المواجهات المباشرة التي ستحسم في النهاية مركز الصدارة في حالة التعادل بالنقاط.

كانت كل التوقعات تشير إلى تأهل سهل ومبكر للهلال لكن سقوطه الكبير في المباراة الماضية 1 /4 أمام استقلال دوشنبه، وفوز فريق شباب الأهلي الإماراتي على أجمك، فتح كل الطرق للفرق الأربع في المجموعة، حيث إن الفارق النقطي بين الأول والأخير 3 نقاط فقط.

ويسعى مدرب الهلال روجيرو ميكالي لمسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها الفريق وأدخلته في دوامة الحسابات، كما يبحث عن تعويض اللاعب سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة ستغيبه عن ما تبقى من مباريات في البطولة الآسيوية على الأقل.

في المقابل سيسعى الفريق الأوزبكي للإبقاء على أمله في التأهل سواء بتحقيق المركز الأول أو أن يكون أحد أفضل مركز ثان وذلك لن يأتي إلا من خلال تحقيق الفوز اليوم كخطوة مهمة، ومن ثم تحقيق الفوز في آخر لقاءاته أمام جاره استقلال دوشنبه.

استقلال دوشنبه وشباب الأهلي

في المباراة الثانية بين استقلال دوشنبه الطاجيكستاني وشباب الأهلي الإماراتي، سيكون البحث عن الفوز هدف مشترك بين الفريقين، فالفوز فقط هو الطريق الوحيد للتأهل من هذه المجموعة، أما أي نتيجة غير ذلك وخاصة للفريق الإماراتي قد تنهي حظوظه في البطولة.

فارق النقاط الثلاث سيشعل اللقاء خاصة أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي مما يعني أن الفائز سيكسب 3 نقاط وأيضا كسب المواجهات المباشرة التي سيتم اللجوء اليها في حالة التعادل بالنقاط.

ويتصدر استقلال دوشنبه المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.