المولد ينتظر الخضوع للجراحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر مدافع الاتحاد، الدولي زياد المولد موافقة ناديه على السفر خارج البلاد لإجراء عملية جراحية في القدم خلال الأيام المقبلة.

وكان اللاعب غاب عن المواجهتين السابقتين لفريقه أمام الهلال بالجولة الـ25 للإيقاف، وأمام الباطن للإصابة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى المولد عدة كشوفات طبية أظهرت ضرورة خضوعه إلى عملية جراحية على أن تكون فترة الراحة طويلة قد تغيبه عن ما تبقى من منافسات الموسم.