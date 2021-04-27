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المولد ينتظر الخضوع للجراحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر مدافع الاتحاد، الدولي زياد المولد موافقة ناديه على السفر خارج البلاد لإجراء عملية جراحية في القدم خلال الأيام المقبلة.

وكان اللاعب غاب عن المواجهتين السابقتين لفريقه أمام الهلال بالجولة الـ25 للإيقاف، وأمام الباطن للإصابة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأجرى المولد عدة كشوفات طبية أظهرت ضرورة خضوعه إلى عملية جراحية على أن تكون فترة الراحة طويلة قد تغيبه عن ما تبقى من منافسات الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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