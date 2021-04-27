المولد ينتظر الخضوع للجراحة

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وكان اللاعب غاب عن المواجهتين السابقتين لفريقه أمام الهلال بالجولة الـ25 للإيقاف، وأمام الباطن للإصابة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى المولد عدة كشوفات طبية أظهرت ضرورة خضوعه إلى عملية جراحية على أن تكون فترة الراحة طويلة قد تغيبه عن ما تبقى من منافسات الموسم.
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