شكرا لقرائتكم خبر مدرب الهلال: سنتصدر بأجمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدرب الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي أمس، إن فريقه يبحث عن الفوز فقط أمام أجمك الأوزبكي اليوم، ليتمكن من استعادة صدارة المجموعة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم «واجهنا أجمك في بداية مشوارنا بالمجموعة، وفشلنا في الفوز عليه، لذلك سنركز اليوم أكثر بعد أن واجهنا صعوبة في المباراة الأولى».

وأردف»وقفنا على أخطاء المباراة الماضية التي عانينا خلالها من المرتدات، حيث لم نحسن التعامل بالشكل المطلوب، لكننا لن نسمح بتكرار ذلك ».

وواصل»نتفهم غضب الجمهور والإعلام نحو الهلال بعد الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، لكن مجاراة الغضب والغاضبين لا يحل مشكلة، لذلك علينا أن نلعب بتركيز وهدوء».